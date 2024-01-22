İki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Şehitler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e seyreden sürücü İsmail A.(65) yönetimindeki 16 NAA 70 plakalı otomobil, Şehitler kavşağı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Hatice K.(35) yönetimindeki 06 YB 4583 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya uçtu.



Kaza sonucu 16 NAA 70 plakalı otomobildeki yolcu Nurhan A.(63) Yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.