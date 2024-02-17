İnegöl’de kuaför yangını

Yangın, saat 02.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesinde bulunan kuaför işyerinde meydana geldi. İşyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede büyüdü.



Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediye İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler alev alev yanan işyerine müdahale etti. Yangın bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.



Yangın sonucu işyeri kullanılamaz hale geldi.