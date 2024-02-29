İskenderun'da asayiş uygulaması

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte huzurun ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürüyor.



Polis ekiplerince 28 Şubat tarihinde İskenderun genelinde yapılan asayiş uygulamalarında; bin 213 kişi, 522 araç, 81 motosiklet sorgulandı.



Yapılan sorgulamalarda 4’ü aranan 14 kişi yakalanırken, 8 kişiye yoklama kaçağı tebliği düzenlendi, ve 3 adet motosiklet trafikten men edildi.



Yapılan aramalarda; 24 gram kannabinoid, 21 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 142 adet captagon ele geçirildi.