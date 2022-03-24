    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Isparta'da iş makinası yüklü tır üst geçide çarptı (Isparta Haberleri)

Isparta’da iş makinası yüklü tır tırın üst geçide çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Haberler - Isparta Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 17:42

Isparta'da iş makinası yüklü tır üst geçide çarptı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen iş makinası yüklü 32 DM 216 plakalı tır, Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki üst geçide çarptı.

Kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.


Yasal Bilgilendirme

Isparta Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Isparta Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ISPARTA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...