Isparta'da iş makinası yüklü tır üst geçide çarptı

Isparta Haberleri - Anadolu Ajansı,

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen iş makinası yüklü 32 DM 216 plakalı tır, Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki üst geçide çarptı.



Kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.



Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.





