İstanbul'da dilenci operasyonu: 12 çocuk kurtarıldı

İstanbul Haberleri - DHA,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde kadın ve çocukların dilendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında harekete geçti.

ADANA'DAN GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul geneli metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, Adana'dan geldiği tespit edilen kadın ve çocukları örgütlü bir şekilde dilendirerek, yasa dışı kazanç elde ettikleri tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda şebeke lideri Adem Y. ve beraberinde bulunan 30 şüpheli gözaltına alınırken, 12 çocuk şebekenin elinden kurtarıldı.

Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 500 adet metal toplam 7 bin 100 lira, çok sayıda telefon, ve Adem Y., adına düzenlenmiş banka hesabına parça parça ve aralıklarla 120 bin lira para yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 21 kadın ve 2 erkek ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli erkek hakkında ise tahkikat işlemleri devam ediyor. Şebekenin elinden kurtarılan 12 çocuktan 9'u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilirken, 3 çocuk ise ailelerine teslim edildiği öğrenildi.