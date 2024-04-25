İstanbul’da araca silahlı saldırı: 1 kişi öldü, ıslak mendil paketlerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Avcılar’da bir araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, araçtan ıslak mendil paketlerine gizlenmiş uyuşturucu madde çıktı.



Olay, Tahtakale Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde araç içinde oturan Mehmet Koç ve Ahmet H, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Saldırı sonucu Mehmet Koç ve Ahmet H. Ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden silahla yaralanan Mehmet Koç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



“OTOSTOP İÇİN DURDURDULAR”



Olayla ilgili geniş çaplı inceleme yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaralı Ahmet H’yi tedavisinin ardından sorguladı.



Ahmet H, 2 kişinin yolda otostop için kendilerini durdurduklarını ve araç içinde tartışma çıkardıktan sonra 2 şahsın silahla kendilerine saldırdıklarını iddia etti.



Polis, kaçan şüphelileri aramaya başladı.

ISLAK MENDİL PAKETLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI



Araç çevrede olay yeri inceleme ekiplerince de çalışma yapıldı.



Yapılan çalışmalar neticesinde araçta mermi izleri tespit edildi.



Araç dışında ıslak mendil paketleri de dikkat çekti. Paketlerin içinde esrar adı verilen uyuşturucu madde bulundu.