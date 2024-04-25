23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırı

İstanbul’da bir öğretmen, velinin saldırısına uğradı.



Olay 23 Nisan’da saat 11.00 sıralarında Esenler’de bulunan Ayvalıdere Ortaokulu’nda yaşandı.



İddiaya göre, 23 Nisan gösterileri sırasında veli Mehmet Ş., okula çocuğunu izlemeye geldi.



Daha sonra Türkçe öğretmeni Ozan K’yı konuşmak için okul bahçesinden dışarıya davet etti.



Öğretmeni WhatsApp grubunda neden uyardığını sorduktan sonra aralarında tartışma çıktı.



Mehmet Ş. öğretmene saldırdı, araya diğer öğretmenler girdi.



Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı öğretmen, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.



Darp raporunu aldıktan sonra Esenler Polis Merkezi’ne götürülen öğretmenin, şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

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