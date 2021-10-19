Şişli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde yokuş aşağı inen nakliyat kamyonu, sağa dönüş yaptığı sırada devrildi. Sürücü Olcay Günay, devrilen aracın içinde sıkıştı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Olcay Günay’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan mahalle sakinleri, daha önce merdivenli olarak sadece yayaların kullandığı caddede, araç trafiğine açıldıktan sonra sık sık kaza yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.



Mahalle sakinlerinden Cihat Ülkü, araçların yokuş aşağı hızını alamayıp binalara çarptığını, bunu önlemek amacıyla kendi imkanlarıyla beton bariyer yaptırdıklarını ifade ederek, ''Eskiden burası merdivenli yoldu. Araba yolu yapıldığından beri sürekli kazalar oluyor. Bizim eve araba giriyor. Geçen senelerde yeğenim beyin ameliyatı geçirdi, ölümden döndü. Yolun eski haline çevrilmesini istiyoruz'' diye konuştu.