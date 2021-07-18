Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş Haberleri 18.07.2021 - 16:34
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken V.A, F.C, A.G. ve A.O.O'yu gözaltına aldı. Zanlılar işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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