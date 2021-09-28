Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 28.09.2021 - 09:41
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bahçelievler Mahallesi Çilingir Caddesi'nde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mustafa Ç. (26), Ahmet A. (30), Mehmet T. (55), Eyüp A. (57), Rabia A. (53), Şehriban K. (51) ve Nazife T. (56) ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.
Muhabir : Ali Öztürk
Yayınlayan : Zülal Eser
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