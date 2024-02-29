Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza; Niğde-Adana Otoyolu tüneller mevkisinde meydana geldi. Cumali D. yönetimindeki 51 ADF 862 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 50 EC 389 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Cumali D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan E.N. ise ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.