Kapıkule'de bir TIR'ın yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş için sınır kapısına gelen bir TIR'da arama yaptı.



Dedektör köpeğin de kullanıldığı arama sırasında TIR'ın yakıt deposu araçtan söküldü.



Ekiplerce kesilerek açılan yakıt deposunda 33 paket içerisinde, 3 kilo 450 gram kokain, 17 gram skunk, 16 kilo 650 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.



Tırın sürücüsü gözaltına alındı.