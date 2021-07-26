Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman Haberleri Anadolu Ajansı 26.07.2021 - 17:25
Karaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
İddiaya göre, Yeni Mahalle 308. Sokak'taki düğün salonu önünde karşılaşan Yunus Pınar (24) ve A.C. ile O.K ve H.İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.K, yanındaki bıçakla Pınar ve A.C'yi yaraladı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili O.K. ve H.İ.T. gözaltına alındı.
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