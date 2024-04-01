Karaman Seçim Sonuçları 2024: Karaman Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Karaman İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Karaman seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Karaman Belediye Başkanlığını MHP'den aday gösterilen SAVAŞ KALAYCI kazandı. Peki, Karaman Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Karaman Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları...
Karaman Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Karaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Savaş Kalaycı 44 bin 737, AK Parti adayı Mevlüt Akgün 22 bin 900 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100)
Karaman İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Karaman ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Ayrancı Seçim Sonuçları
Başyayla Seçim Sonuçları
Ermenek Seçim Sonuçları
Kazımkarabekir Seçim Sonuçları
Sarıveliler Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Karaman Adayları
Mevlüt Akgün Seçim Sonuçları
Nihal Tümene Seçim Sonuçları
Sibel İmamoğlu Seçim Sonuçları
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Yunus Yılmaz Seçim Sonuçları
Hayrullah Kahraman Seçim Sonuçları
Salih Mısral Seçim Sonuçları
Savaş Kalaycı Seçim Sonuçları
Müslüm Doğan Seçim Sonuçları
Mehmet Karakaş Seçim Sonuçları
Mahmut Yıldız Seçim Sonuçları
Karaman Belediye Başkanı Savaş KALAYCI Kimdir?
1978 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı. Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bunun yanında İktisat ve Çalışma Ekonomisi Bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde Sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler için Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkan Adayı olan Savaş Kalaycı, seçimlerden zaferle ayrılarak 2000-2018 yılları arasında görev yaptığı Karaman Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu.
Halen, Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında üçüncü yüksek lisans eğitimine ve kitap yayın çalışmalarına devam etmektedir.
Evli ve 1 çocuk babası olan Savaş KALAYCI, İngilizce bilmektedir.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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