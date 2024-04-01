Karaman Seçim Sonuçları 2024: Karaman Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Karaman İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Karaman Belediye Başkanı Savaş KALAYCI Kimdir?

1978 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı. Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bunun yanında İktisat ve Çalışma Ekonomisi Bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde Sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler için Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkan Adayı olan Savaş Kalaycı, seçimlerden zaferle ayrılarak 2000-2018 yılları arasında görev yaptığı Karaman Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu.



