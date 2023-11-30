Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı (Karaman Haberleri)

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Cedit Mahallesi 309. Sokakta Mustafa Gürbüz (44) ile A.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar bıçakla yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Gürbüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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