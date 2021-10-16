Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı (Karaman Haberleri)

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Haberler - Karaman Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 09:19

Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Karaman Haberleri - Anadolu Ajansı, İbrahim K. (22) yönetimindeki 42 AJR 553 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli karayolunun 8. kilometresinde yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki babası Erol K. (55) yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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