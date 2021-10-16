Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Haberler - Karaman Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 09:19
Karaman Haberleri - Anadolu Ajansı, İbrahim K. (22) yönetimindeki 42 AJR 553 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli karayolunun 8. kilometresinde yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki babası Erol K. (55) yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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