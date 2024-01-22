Kastamonu'da 11 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "hırsızlık, yağma, kasten yaralama, askeri ceza kanuna muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 1 yıl 6 ay ile 6 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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