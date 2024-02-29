Kavga sırasında havaya ateş açıldı, polis harekete geçti

Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine D.B., üzerinde bulundurduğu tabanca ile havaya ateş etti.

Devriye attıkları sırada silah seslerini duyarak olay yerine gelen polis ekipleri D.B.,’yi etkisiz hale getirdi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan D.B.’nin yeğeni olduğunu söyleyen yaşı küçük çocuğun üzerinde ise çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan aramada bir adet ekmek bıçağı ele geçirildi.



Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.