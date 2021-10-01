Kayseri Devlet Tiyatrosu "Aşk Bir Şey Değildir" oyunuyla perdelerini açacak

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 16:54
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahin Örgel tarafından yazılan, Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek "Aşk Bir Şey Değildir" oyununu Can Ali Çalışandemir yönetecek.
Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönetmen yardımcılığını yapacağı oyun, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda 7 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.
Oyunda Selin Poyraz, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik, Ebru Karahasan ve Özge Arslan rol alacak.
Aynı oyun, 8 ve 9 Ekim'de de aynı saatte sahne alacak.
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