Kayseri'de ceviz ağacından düşen 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 10:32
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Yenice Mahallesi'nde 78 yaşındaki Bahri Kara, ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı.
Kara, bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.