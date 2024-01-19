Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin 13. yüzyıla ait tarihi eserleri 1 milyon dolara satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Yaklaşık 48 saatlik takibin ardından şüphelinin kullandığı araç, Kayseri-Ankara kara yolunda durduruldu.



Araçtaki aramada 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke bulundu.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

