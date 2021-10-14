Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 17:23
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, DEAŞ ve PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüten zanlılara yönelik Gaziantep ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı Kilis, PKK/YPG üyesi şüpheli ise Gaziantep'te gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terör örgütü üyesi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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