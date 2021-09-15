Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 17:13
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı, Fatih Çelik (26) idaresindeki 27 TH 301 plakalı traktör, Karbeyaz köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada traktörün altında kalan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çelik'in cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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