Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü (Kilis Haberleri)

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 17:13

Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Arşiv

Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı, Fatih Çelik (26) idaresindeki 27 TH 301 plakalı traktör, Karbeyaz köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çelik'in cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yasal Bilgilendirme

Kilis Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kilis Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA KİLİS HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...