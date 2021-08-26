Kilis'te sahte pasaport, kimlik, diploma operasyonu: 2 gözaltı

Kilis Haberleri - DHA,

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir evde resmi evrak basıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, araştırmasını tamamladıktan sonra savcılık kararıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanıldığı düşünülen tarayıcı, renkli yazıcı, kaplama cihazı, hard disk gibi birçok malzeme ve çok sayıda sahte ehliyet, öğrenci belgesi, yabancı tanıtma kartı, diploma, sertifika ve transkript ile bir miktar para ele geçirdi.



Olayla ilgili olarak, Suriye uyruklu A.T., ve Z.H., gözaltına alındı. Sahte belge ve paralara el koyan polis, şüphelileri sorgulamaya başladı.