Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 12:31
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı,
Haydarlar köyüne ailesiyle ziyarete giden Eymen Talha Yıldırım, arkadaşlarıyla köyün yaklaşık 1 kilometre dışındaki sulama göletinin yanında oynamaya gitti.
Dengesini kaybederek gölete düşen Yıldırım'ı, arkadaşlarının haber verdiği çocuğun ailesi ve köylüler kurtardı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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