Kilis'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerken mayına basan 2 kişi ağır yaralandı.

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 11:00
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçerken mayına basarak ağır yaralanan 2 kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ö.E.S, Doğançay köyü, V.Z. ise İnanlı köyü civarında askeri yasak alanda mayına bastı.
Ağır yaralanan Ö.E.S. ile V.Z, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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