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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı (Kilis Haberleri)

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 11:41

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Öncüpınar ile Atatürk mahallelerinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere yapılan baskında yakalanan 7 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla D.M, A.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Organizasyonda yer aldığı belirlenen S.B. ise aranıyor.

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