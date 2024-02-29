Kilis’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kilis’te motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, sabah erken saatlerde Öncüpınar Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana geldi.



Suriye uyruklu Macit Hassun yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir araç çarptı.



Kazada, devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı M.T., yola savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Macit Hassum’un yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ağır yaralanan M.T. ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.