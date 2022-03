Kırklareli Valisi Bilgin gazilere tören kıyafeti verdi

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,

Vali Bilgin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla makamında kabul ettiği gazilere tören kıyafetlerini teslim etti.



Bilgin, burada yaptığı konuşmada, ülke topraklarının huzur ve güvenliğinin şehit ve gazilerle sağlandığını, Türk milletinin vatanı ve bayrağı için her zaman canını seve seve vermeye hazır olduğunu söyledi.



Türkiye'nin dünyanın en önemli coğrafyasında olduğunu ifade eden Bilgin, "Şehit ve gazilerimizin Kıbrıs'ta verdiği mücadelenin bugün ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan kriz ile birlikte Kıbrıs Adası'nın ve Kıbrıs'ın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu hepimiz daha iyi anladık. Bu ülkenin her karış toprağı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır." diye konuştu.



Dünyada şu an 16 çatışma bölgesinin 13'ünün Türkiye etrafında olduğunu vurgulayan Bilgin, "Ukrayna-Rusya savaşı olurken bir de Erbil'de füze saldırısı oldu. Nerede, yine Türkiye’nin etrafında. Bu nedenle ülkemizin kıymetini bilelim. Gazilerimizin önemi Rusya-Ukrayna savaşı ile bir kez daha açık ve net bir şekilde anlaşıldı." dedi.