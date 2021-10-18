Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Pınarhisar, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.



Bölgede 16-17 Ekim'de denetim yapan ekipler, Afganistan, Pakistan, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu aralarında çocukların da olduğu 83 düzensiz göçmeni yakaladı.



İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



