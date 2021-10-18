Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 16:55
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Pınarhisar, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede 16-17 Ekim'de denetim yapan ekipler, Afganistan, Pakistan, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu aralarında çocukların da olduğu 83 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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