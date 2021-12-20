Kırşehir'de 2 bin 128 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Haberler - Kırşehir Haberleri Anadolu Ajansı 20.12.2021 - 14:49
Kırşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırşehir'de aracında 2 bin 128 sentetik ecza hap bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunda bir araca operasyon düzenledi.
Otomobilde yapılan aramada 2 bin 128 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü O.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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