Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Haberler - Kırşehir Haberleri Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 17:59
Kırşehir Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 27 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid ile bir gram toz esrar ele geçirdi.
Operasyonda M.C, A.K, T.S, M.K. ve G.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C, A.K. ve T.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K. ve G.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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