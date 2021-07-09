Kocaeli'de itfaiye ekipleri dikenlerin arasında mahsur kalan köpeği kurtardı

Kocaeli Haberleri 09.07.2021 - 15:48
Yenikent Mahallesi'nde, dikenli bitkilerin olduğu bölgeye düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan ekipler, yanına indikleri köpeği bulunduğu yerden güçlükle kurtardı.
Vatandaşlar, köpeği kurtarmak için seferber olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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