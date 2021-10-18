Kocaeli'nde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi'ndeki bir kafede oturan Mert Ali T. (16) ile bir grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerin kafe dışına çıkardığı Mert Ali T. bıçakla yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralı genç, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



