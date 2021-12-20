Konya'da cezaevinden izinli çıkıp evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Konya'da girdikleri evlerden ziynet eşyası ve değerli eşyaları çalan 2 şüpheli, polis kovalamacası sonrası yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 5 günde 3 evden ziynet eşyası, para, cep telefonu ve televizyon çalınması ihbarları üzerine soruşturma başlattı.



Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin cezaevinden izinli çıkan Recep Y. (38) ile Mehmet Ç. (25) olduğunu tespit etti.



Polis ekipleri şüphelileri, merkez Karatay ilçesinde hırsızlık yaptıkları bir evden çıktıktan birkaç saat sonra kovalamaca sonucu yakaladı.



Emniyete götürülen zanlılar, evlerden çaldıkları ziynet eşyalarının eşlerine ait olduğunu iddia ederek, suçlamaları reddetti.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.