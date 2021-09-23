Konya'da tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 15:48
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, İddiaya göre, Talatpaşa Mahallesi 91661 Sokak'ta R.B. ile oğlu M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.B, oğlu M.B'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba R.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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