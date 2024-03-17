Lüleburgaz'da narkotik operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, R.Ö, E.N.T. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede otomobil ve 2 adreste yaptıkları aramada 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.