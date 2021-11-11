Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu 2 zanlının kenevir yetiştirerek uyuşturucu elde ettikleri, ürettikleri sahte alkolü sattıkları belirlendi.



Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği "Aşıl" ile arama yaptı.



Ekipler, 3 kilo 750 gram kubar esrar, 64 kök Hint keneviri, 460 litre sahte alkol, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 30 tabanca mermisi, 25 av tüfeği fişeği ve bir hassas terazi ele geçirdi.



Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

