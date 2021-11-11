Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 09:47
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu 2 zanlının kenevir yetiştirerek uyuşturucu elde ettikleri, ürettikleri sahte alkolü sattıkları belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği "Aşıl" ile arama yaptı.
Ekipler, 3 kilo 750 gram kubar esrar, 64 kök Hint keneviri, 460 litre sahte alkol, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 30 tabanca mermisi, 25 av tüfeği fişeği ve bir hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Malatya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Malatya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.