Manisa'da 10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 17:36
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
MANİSA (AA) - İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sivrice Mahallesi'ne operasyon düzenledi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Bölüğü, JASAT Timi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, ormanlık alana dikili 10 bin 350 kök Hint keneviri tespit edildi. Aramalarda da 10 kilogram esrar bulundu.
Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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