Genç hakem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde amatör ve alt yapı müsabakalarında hakemlikte yapan Turgutlu Belediyesi personeli 37 yaşındaki Yusuf Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Genç hakem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Olay, 'nın Turgutlu ilçesinin Irlamaz Spor Vadisi'nde meydana geldi.

Bölgede bulunan koşu alanında spor yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki Yusuf Bulut, bir anda yere yığıldı.

Olayı fark eden arkadaşları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yapılan ilk tedavinin ardından Yusuf Bulut'u Turgutlu Devlet Hastanesine götürdü.

Turgutlu ilçesinin sevilen simalarından genç Yusuf Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bulut'un vefat haberi ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

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