Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 16.11.2021 - 14:08
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan Ö.T (39) isimli firarinin, bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Hükümlünün kaldığı ikameti belirleyen polis, Ö.T'yi operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, cezaevine gönderildi.
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