Manisa'da arazi tartışmasında bir kişi kuzenini bıçakla öldürdü

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,

İlçeye bağlı Hacıaliler Mahallesi’nde aralarında husumet olduğu iddia edilen Latif Ertürk (34) ile amcasının oğlu Ömer Ertürk (22) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen tartışmada Ömer Ertürk, Latif Ertürk’ü bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan ve ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Latif Ertürk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Firari zanlının yakalanması için çalışma başlatan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, amca Halil Ertürk'ü (60) olay yerinde, oğlu Ömer Ertürk'ü ise Sarıgöl ilçesinde gözaltına aldı.





