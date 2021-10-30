Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 09:44
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Halil Kapkaç'ın (51) kullandığı 45 H 2564 plakalı traktör, Siteler Mahallesi kanal yolu mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kapkaç'ın cesedi, Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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