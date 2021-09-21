Manisa'da eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını öldürdü

Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 21.09.2021 - 10:46
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'nde S.C'nin (36), babası Recep A'yı (69) evinde boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Recep A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.
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