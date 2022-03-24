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Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü (Manisa Haberleri)

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 09:27

Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Nuri Özsaygılı'nın (73) kullandığı 35 U3101 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Ahmet Sayaner idaresindeki 42 AIY 869 plakalı kamyona çarptı.

Kazada araçta sıkışan Özsaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Özsaygılı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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