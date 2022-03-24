Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 09:27
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Nuri Özsaygılı'nın (73) kullandığı 35 U3101 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Ahmet Sayaner idaresindeki 42 AIY 869 plakalı kamyona çarptı.
Kazada araçta sıkışan Özsaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Özsaygılı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Manisa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Manisa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.