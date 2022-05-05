Manisa’da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Halil Söyleyici'nin (36) kullandığı 06 JJ 099 plakalı otomobil, Mert Telli (20) idaresindeki 35 AD 7663 plakalı otomobil ile Uşak-İzmir kara yolu 4 Eylül Mahallesi Alparslan Türkeş kavşağında çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Mert Telli ile aynı araçta bulunan Soner Telli (21), Aykut Telli (19), Yasin Telli (20), Hilmi Telli (20) ve Mehmet Telli (20) yaralandı.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.





