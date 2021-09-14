Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 16:48
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Evdeki aramada, 120 gram eroin, 75 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikli 10 hap ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.
Afganistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Manisa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Manisa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.