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Mardin'de 12 yıl önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi (Mardin Haberleri)

Mardin'in Derik ilçesinde 2010 yılında çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak, sahibine teslim edildi.

Haberler - Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 14:54

Mardin'de 12 yıl önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışmada 12 yıl önce çalınan motosikleti Kayacık Mahallesi'nde buldu.

Ekipler motosikleti sahibi M.A'ya teslim etti.

Motosikletinin bulunmasından mutluluk duyan M.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.


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