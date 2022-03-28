Mardin'de 12 yıl önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Haberler - Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 14:54
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışmada 12 yıl önce çalınan motosikleti Kayacık Mahallesi'nde buldu.
Ekipler motosikleti sahibi M.A'ya teslim etti.
Motosikletinin bulunmasından mutluluk duyan M.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Mardin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mardin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.