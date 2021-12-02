Mardin'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Haberler - Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 13:08
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Artuklu ile Nusaybin ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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