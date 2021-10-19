Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Haberler - Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:20
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Ortaköy mevkisinde şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu.
Otobüste ve 23 kişinin malzemelerinde yapılan arama sonucu gümrük kaçağı 4 bin 360 paket sigara, 160 şişe içki, 130 paket puro ile 4 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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